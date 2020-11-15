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كورونا في شحنة قريدس مجمد من دولة عربية

Lebanon 24
15-11-2020 | 09:30
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أعلنت مدينة لانتشو بغرب الصين أنها رصدت فيروس كورونا المستجد في إحدى عبوات شحنة قريدس مجمد مستوردة من السعودية، في الوقت الذي تكثف فيه الصين من فحوص الأطعمة المجمدة.

وقالت لجنة الصحة في بلدية لانتشو في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها عثرت على عينة إيجابية واحدة الجمعة على العبوة الداخلية للروبيان المجمد المستورد من السعودية، والتي عبرت من جمارك مدينة تيانجين الساحلية.

وذكر البيان أن السلطات أغلقت بصورة مؤقتة مرفق التخزين المبرد في لانتشو، حيث تم اكتشاف الحالة، كما خضع جميع العاملين فيه لفحوص كورونا، بينما تم التحفظ على باقي الشحنة المعنية وتحديد أماكن كل ما بيع منها.

وأوضحت اللجنة أن الشحنة دخلت البلاد في 21 تشرين الأول، ووصلت إلى لانتشو في الثامن من تشرين الثاني.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن خطر الإصابة بكوفيد-19 من الأطعمة المجمدة منخفض، لكن الصين حذرت مرارا من ذلك بعد اكتشاف الفيروس في منتجات أغذية مستوردة، وهو ما يؤدي إلى فرض حظر على الاستيراد من حين لآخر.
المصدر: وكالات
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