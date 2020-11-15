22
o
بيروت
16
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"لُقّبت بالسيدة الثانية".. ما مصير بثينة شعبان بعد ترقية لونا الشبل؟
Lebanon 24
15-11-2020
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قراراً بتعيين لونا الشبل مستشارة إعلامية خاصة في رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى مهامها كمديرة للمكتب الإعلامي والسياسي في القصر الجمهوري.
وذكرت وسائل إعلام موالية أن القرار ينص على نقل الشبل من ملاك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى ملاك رئاسة الجمهورية، على أن تقوم بما يكلفها به رئيس الجمهورية من أعمال، إضافة إلى أن النفقة الناجمة عن القرار تصرف من موازنة رئيس الجمهورية.
ولم تذكر المعلومات المتداولة شيئاً عن مصير بثينة شعبان التي تشغل منصب المستشارة الإعلامية للأسد. ولم يعرف إن كانت الشبل ستكون بديلة لشعبان في المنصب أم أنهما ستعملان معاً رغم المشاحنات الكثيرة بينهما في السنوات الأخيرة، بحسب ما يتردد.
وكانت الشبل كسبت شهرة واسعة عندما كانت مذبعة في قناة "الجزيرة" قبل أن تستقيل من المحطة العام 2011.
وخلال عملها مستشارة إعلامية للأسد، بدأت الشبل رويداً رويداً في بسط نفوذها وسلطتها في القصر الرئاسي حتى لقّبت بـ"السيدة الثانية"، وبدأت الصراعات بينها وبين بثينة شعبان من جهة، وبين أسماء الأسد من جهة ثانية، بحسب ما يتردد.
(المدن)
تابع
الأكثر قراءة
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
Lebanon 24
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
16:58 | 2020-11-14
14/11/2020 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
09:00 | 2020-11-15
15/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
21:20 | 2020-11-14
14/11/2020 09:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
14:48 | 2020-11-14
14/11/2020 02:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
21:57 | 2020-11-14
14/11/2020 09:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2020-11-15
بعد التسجيل المسرب... ميلانيا ترامب مضطرة لتنفيذ تقليد شهير قبل مغادرتها البيت الأبيض
11:30 | 2020-11-15
بولتون يحذر: ترامب قد يسبب ضررا كبيرا للأمن القومي ولن يرحل بهدوء
11:00 | 2020-11-15
تحذير سعودي مما سيحدث في مكة المكرمة
10:45 | 2020-11-15
رواية إسرائيلية.. جميل مردم بك رئيس الحكومة السورية بعهد الانتداب "عميل مزدوج"
10:30 | 2020-11-15
زعيمها مدخن ومعدلاتها بين الأعلى عالمياً... كيف يُكافح التدخين على الطريقة الكورية الشمالية؟
10:09 | 2020-11-15
بعد 18 عاما من حكم "العدالة والتنمية".. أردوغان يطلق "حملة إصلاحات جديدة"
فيديو
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
11:30 | 2020-11-15
15/11/2020 13:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
16:10 | 2020-11-14
15/11/2020 13:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-14
15/11/2020 13:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact