"لُقّبت بالسيدة الثانية".. ما مصير بثينة شعبان بعد ترقية لونا الشبل؟

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قراراً بتعيين لونا الشبل مستشارة إعلامية خاصة في رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى مهامها كمديرة للمكتب الإعلامي والسياسي في القصر الجمهوري.وذكرت وسائل إعلام موالية أن القرار ينص على نقل الشبل من ملاك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى ملاك رئاسة الجمهورية، على أن تقوم بما يكلفها به رئيس الجمهورية من أعمال، إضافة إلى أن النفقة الناجمة عن القرار تصرف من موازنة رئيس الجمهورية.ولم تذكر المعلومات المتداولة شيئاً عن مصير بثينة شعبان التي تشغل منصب المستشارة الإعلامية للأسد. ولم يعرف إن كانت الشبل ستكون بديلة لشعبان في المنصب أم أنهما ستعملان معاً رغم المشاحنات الكثيرة بينهما في السنوات الأخيرة، بحسب ما يتردد.وكانت الشبل كسبت شهرة واسعة عندما كانت مذبعة في قناة "الجزيرة" قبل أن تستقيل من المحطة العام 2011.وخلال عملها مستشارة إعلامية للأسد، بدأت الشبل رويداً رويداً في بسط نفوذها وسلطتها في القصر الرئاسي حتى لقّبت بـ"السيدة الثانية"، وبدأت الصراعات بينها وبين بثينة شعبان من جهة، وبين أسماء الأسد من جهة ثانية، بحسب ما يتردد.