تحذير سعودي مما سيحدث في مكة المكرمة

#الطقس: - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.#واس_عام pic.twitter.com/GD1DErRtdp
— واس العام (@SPAregions) November 15, 2020
#الطقس: - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.#واس_عام pic.twitter.com/GD1DErRtdp