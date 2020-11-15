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بعد 18 عاما من حكم "العدالة والتنمية".. أردوغان يطلق "حملة إصلاحات جديدة"

Lebanon 24
15-11-2020 | 10:09
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إطلاق حملة إصلاحات جديدة في الاقتصاد والقانون والديمقراطية، مع مرور 18 عاما على وصول حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه للحكم في تركيا.

وقال أردوغان، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر العام السابع لحزب "العدالة والتنمية" في فرعي الحزب بولايتي قارص وقرامان: "أطلقنا حملة إصلاحات جديدة في الاقتصاد والقانون والديمقراطية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف أردوغان: ""قمنا بإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية، ومصممون على التنفيذ السريع للخطوات والحملات التي من شأنها حل المشكلات القائمة وإيصالنا لأهدافنا". وتابع بالقول: ""تركيا باتت اليوم دولة تمنح الأمل والثقة لشعبها ولكافة أصدقائها، وتبذل جهودا لبلوغ أهداف عام 2023".

ورأى أردوغان، الذي يقود تركيا سواء رئيسا للوزراء أو رئيسا للجمهورية منذ عام 2003، أن حزب العدالة والتنمية "قدم خدمات غير مسبوقة" في تاريخ الديمقراطية والتنمية في البلاد خلال السنوات الـ18 الماضية. وقال: "إقبال شعبنا على حزب العدالة والتنمية يزداد باستمرار".

وأضاف: "خلال 18 عاما قدمنا لأمتنا الحقوق والحريات والمكانة التي كانت تتوق إليها، وكسرنا سلاسل التخلف بتجهيز كل شبر من الوطن بالأعمال والخدمات والاستثمارات". وتابع بالقول: "الحزب سيواصل مع الأمة السير نحو بلوغ الأهداف لتحقيق نجاحات كبيرة في الفترة المقبلة".
المصدر: وكالات
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