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الرئاسة الجزائرية: تبون أنهى بروتوكول العلاج من كورونا

Lebanon 24
15-11-2020 | 16:43
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أعلن مكتب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه أنهى بروتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد، حيث يخضع الرئيس حاليا لفحوصات طبية إضافية.

وسبق أن ذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان أصدرته يوم 29 تشرين الاول، أن تبون خضع "لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة"، عقب إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن فريقه الطبي أكد "تفاؤله" بعد الحصول على النتائج.

وأكدت الرئاسة الجزائرية مرارا أن الحالة الصحية لتبون، البالغ 74 عاما من عمره والذي يتولى منصب الرئيس منذ كانون الاول 2019، "مستقرة ولا تدعو للقلق".

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