حريق ضخم في جامع فانيكوي التاريخي بإسطنبول (فيديو)

أفادت وسائل إعلام تركية عن حريق اندلع في جامع "فانيكوي" التاريخي بمنطقة "أوسكودار" في مدينة إسطنبول شمال تركيا.

وأضافت أنه تم إغلاق حركة الملاحة أمام السفن في منطقة البوسفور، ضمن إجراءات إخماد الحريق.

وأظهرت اللقطات المصورة تصاعد ألسنة اللهب في المسجد، وسط محاولات رجال الدفاع المدني إخماد الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.

Tarihi Vaniköy Cami alevlere teslim oldu. Bir tarih daha yok oldu😔😔😔#Yangın pic.twitter.com/dWsRsaW5AW — Tunç (@Belgarion75) November 15, 2020

وكان المسجد قد شيد في القرن الـ17 في فترة حكم السلطان العثماني محمد الرابع، ويقع في الجزء الأسيوي من إسطنبول.