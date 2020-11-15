عربي-دولي

للمرة الأولى.. ترامب يعترف بفوز بايدن ولكن!

Lebanon 24
15-11-2020 | 17:04
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز لأن الانتخابات جرى تزويرها ولم يُسمح بدخول المراقبين، ولكنه عاد في أقل من ساعة ليقلب الصفحة ويغرد بما يناقض ذلك.

وقد تلقفت وسائل الإعلام تغريدته الأولى التي تؤشر على أنه بدأ بالنزول من أعلى الشجرة والاعتراف تدريجيا بهزيمته في الانتخابات؛ ولكنه سرعان ما كتب مغردا بأن بايدن فاز فقط في نظر وسائل الإعلام الكاذبة، وأنه لم يقر بأي هزيمة، بل جدد التأكيد مرة أخرى أنه سيفوز وأن الانتخابات مزورة.

كما اتهم ترامب شركة دومينيُون الخاصة بجدولة الأصوات بأنها ذات سمعة سيئة وتستخدم أجهزة رديئة.

وأضاف أن مشكلات "الخلل" الميكانيكي التي حصلت ليلة الاقتراع كانت بسبب الديمقراطيين حين كانوا يحاولون سرقة الأصوات، وأنهم نجحوا بشكل كبير لكن دون أن يتم ضبطهم. وجدد ترمب رفضه لنظام التصويت عبر البريد واصفا إياه بالنكتة السيئة.

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إن هناك أدلة كثيرة ودامغة على وقوع عملية تزوير في الانتخابات الأميركية.

وذكر ترامب أن عملية التزوير حالت دون السماح لمراقبي الاقتراع والفرز الجمهوريين بالحضور في غرف فرز الأصوات. وأضاف أن الأمر حدث في ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وغيرها، وهو ما وصفه بالأمر المخالف للدستور.

 
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