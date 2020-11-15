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دبلوماسيون يكشفون: صواريخ أطلقت من إثيوبيا واستهدفت العاصمة الإريترية

Lebanon 24
15-11-2020 | 20:00
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قال 5 دبلوماسيين إقليميين إن ثلاثة صواريخ على الأقل أطلقت على العاصمة الإريترية من إثيوبيا ليل السبت، في تصعيد كبير للصراع المستمر منذ 11 يوماً بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات المحلية في منطقة تيغراي الشمالية.

إلى ذلك، أشار 3 دبلوماسيين إلى إن صاروخين على الأقل أصابا مطار أسمرة.

وقال زعيم تيغراي ، ديبريتسيون جبريمايكل ، يوم الثلاثاء إن إريتريا أرسلت قوات عبر الحدود لدعم القوات الحكومية الإثيوبية، لكنه لم يقدم أي دليل.

ونفى وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد ذلك في ذلك الوقت، وقال لرويترز: "لسنا جزءاً من الصراع".

وقعت إريتريا وإثيوبيا اتفاق سلام قبل عامين، لكن حكومة أسياس أفورقي في أسمرة لا تزال معادية للقيادة التيغراية بعد دورها في حرب مدمرة 1998-2000.

وأطلقت صواريخ في وقت متأخر من يوم الجمعة على مطارين في ولاية أمهرة الإثيوبية، التي أرسلت قوات إلى تيغراي دعماً لرئيس الوزراء أبي أحمد، في ما وصفه حزب تيغراي الحاكم بأنه انتقام للضربات الجوية الحكومية على منطقتهم.

 

 

 

 

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