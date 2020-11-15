"الأمن العراقي" يفكك خلية نائمة مؤلفة من 15 إرهابياً في نينوى

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي،الأحد، تفكيك خلية نائمة مؤلفة من 15 إرهابياً في نينوى.

وذكر بيان للأمن الوطني أورده موقع وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارزه تمكنت في محافظة نينوى من تفكيك خلية إرهابية نائمة مؤلفة من 15 إرهابياً متوزعين في أحياء مختلفة من المحافظة بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية"، مشيراً إلى أنه "تمَّ تدوين أقوالهم أصولياً واعترفوا بالتخطيط لشن هجمات تعرضية متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني ولإثبات الوجود".

وختم البيان: "تمَّت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".