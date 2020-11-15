تفاصيل مشوقة.. فيلم يكشف تفاصيل حادثة مقتل شقيق كيم جونغ أون

يترقب الكثير من المتابعين إطلاق فيلم جديد يحمل اسم "Assasins"، والذي يتحدث عن كيم جونغ نام، شقيق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وكان جونغ نام قتل في ماليزيا في العام 2017، بعد تعرضه لغاز الأعصاب المحظور "VX" أثناء انتظاره في مطار كوالالمبور.

وحينها، جرى اعتقال سيدتين إحداهما فيتنامية والأخرى إندونيسية، ووجهت إليهما اتهامات بالقتل، وأصرتا على أنهما خدعتا من قبل عملاء كوريين شماليين لتنفيذ العملية واعتقدتا أنهما كانتا تشاركان في مزحة بتلفزيون الواقع. ولاحقاً، أسقط الادعاء الماليزي التهم الموجهة إليهما بالقتل وجرى إطلاق سراحهما.

وقال ريان وايت، مخرج الفيلم الوثائقي الذي يسرد حادثة مقتل جونغ نام: "لم أقم أبداً بإخراج فيلم كانت فيه المخاطر عالية. لذلك، كانت الحاجة إلى انتاج الفيلم بسرعة وبدقة أمراً بالغ الأهمية".

من هو كيم جونغ نام؟

كيم جونغ نام هو الأخ غير الشقيق المنفصل لكيم جونغ أون، وفي العام 2003 جرى نفيه من كوريا الشمالية لانتقاده نظام عائلته.

وولد جونغ نام في 10 مايو/أيار 1971 في بيونغ يانغ في كوريا الشمالية لأبوين هما كيم جونغ إيل وسونغ هاري ريم.

وقضى جونغ نام معظم طفولته في المدارسة الدولية في سويسرا وروسيا. وخلال حياته، كانت علاقة جونغ نام مع شقيقه الزعيم الكوري صعبة للغاية، كما أن علاقة الأول مع عائلته لم تكن على ما يُرام، وهو أبعد نفسه عنها وأمضى معظم حياته في ماكاو والبر الرئيسي الصيني وسنغافورة.

متى اغتيل كيم جونغ نام؟

اغتيل جونغ نام عام 2017 في مطار ماليزيا بعد تعرضه لغاز الأعصاب القاتل "VX". وفي ذلك الحين، جرى اتهام دوان ثي هوونغ و سيتي أيسياه بعملية القتل.

ويقول مخرج الفيلم الوثائقي المنتظر: "علمنا أن هاتين المرأتين كانتا تواجهان الإعدام بسبب الجريمة. لم أقم مطلقًا بتصوير فيلم كانت فيه المخاطر حقاً حياة أو موت، لذا كانت الحاجة إلى تصوير الفيلم بسرعة وبدقة أمراً بالغ الأهمية".