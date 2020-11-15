إردوغان يدعو من شمال قبرص الى محادثات حول الجزيرة على أساس "دولتين"

دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأحد، إلى محادثات حول قبرص على قاعدة "دولتين منفصلتين" رافضا إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية في إطار دولة فدرالية.

وقال إردوغان في خطاب ألقاه في الشطر الشمالي من قبرص، والذي وصله في وقت سابق خلال النهار: "هناك شعبان ودولتان منفصلتان في قبرص، ويجب إجراء محادثات على قاعدة دولتين منفصلتين".

ودانت قبرص، السبت، زيارة الرئيس التركي إلى منتجع ساحلي متنازع عليه في الجزيرة، في ذكرى تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وبقيت منطقة فاروشا التي كانت توصف بأنها "جوهرة المتوسط" مقفرة ومحاطة بالأسلاك الشائكة منذ غزو تركيا شمالي جزيرة قبرص عام 1974.

وعقب الغزو الذي جاء على خلفية انقلاب في الجزيرة كان يهدف إلى إلحاقها باليونان، أعلِن قيام جمهورية شمال قبرص التركية في 15 نوفمبر 1983 لكنها لم تحظ سوى باعتراف أنقرة.

وأعادت القوات التركية إعادة فتح فاروشا جزئيا في 8 أكتوبر الماضي، ما أثار انتقادات دولية.

ووقعت منظمات قبرصية تركية ويونانية عريضة مشتركة تدعو إلى وقف فتح فاروشا "أحاديا" وإلغاء زيارة إردوغان.

وجاء في العريضة أن "الطبيعة الاحتفالية لإعادة الفتح الذي جاء على حساب ذكريات سكانها السابقين ومعاناتهم، تؤلم ضميرنا".