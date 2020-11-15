الكاظمي: الإنتخابات المبكرة مطلب الشعب وثورة تشرين ونحن ملتزمون باجرائها في موعدها

أشار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إلى أن "الإنتخابات المبكرة مطلب الشعب وثورة تشرين"، مجدداً "التزام حكومته بإجراء الانتخابات في السادس من حزيران 2021".

وخلال استقباله مفوضية الانتخابات، أكد الكاظمي أن "ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي تُقر كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التأريخية لحكومتنا".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، شدد في وقت سابق على أن "الانتخابات المبكرة يجب أن تكون بعيدة عن سطوة السلاح والتزوير".