عربي-دولي

تحدٍّ صعب يطرحه وباء كورونا.. هل ستحصل الدول الفقيرة على اللقاح؟

Lebanon 24
15-11-2020 | 19:21
A-
A+
Doc-P-766350-637410650242831625.jpg
Doc-P-766350-637410650242831625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فيما يرتفع منسوب الأمل بقرب صدور اللقاح لمكافحة وباء كورونا، بعد إعلان شركتي فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية هذا الأسبوع، تطوير لقاح فعّال بنسبة 90 في المئة، سارع عدد من الدول الغنية إلى طلب ملايين الجرعات مسبقاً، قبل أن يعرف ما إذا كان هذا اللقاح سينجح فعلاً، وبكلفة 40 دولاراً لكل برنامج علاج، يعطى على جرعتين. وأملت منظمة الصحة العالمية أن يفيد أيّ تقدم علمي كلّ البلدان، فيما تخطط الدول الغنية لبرامج تلقيح حتى نهاية العام 2021.
هل ستحصل الدول الفقيرة على اللقاح؟
البيانات الوبائية تؤكّد الحاجة إلى التوزيع العادل للقاح. وفي هذا السياق، قالت ترودي لانغ، مديرة شبكة الصحة العالمية في جامعة أكسفورد لوكالة فرانس برس، إنّه من الواضح أنّ العالم أمام معضلة أخلاقية في حال كان لدينا لقاح فايزر فقط، وكلّ شخص يحتاج إلى جرعتين. وأضافت لانغ: "إذا كان لدينا لقاح فايزر فقط ويحتاج كلّ شخص إلى جرعتين، فمن الواضح أنّنا أمام معضلة أخلاقية".
ونظراً إلى أنّها توقعت الطلب المفرط على أيّ لقاح معتمد، أنشأت منظمة الصحة العالمية مبادرة كوفاكس في أبريل، لضمان التوزيع العادل للقاحات، وهي تجمع الحكومات والعلماء والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
توزيع عادل
وبالنسبة إلى رايتشل سيلفرمان، مديرة المشروع في مركز التنمية العالمية، فمن غير المرجح أن يتوافر جزء كبير من الدفعة الأولى من اللقاحات في أفقر البلدان. فاستناداً إلى اتفاقات الشراء المسبق الموقعة مع شركة "فايزر"، هناك 1,1 مليار جرعة تمّ شراؤها من قبل الدول الغنية. وقالت سيلفرمان لوكالة فرانس برس: "لم يتبق الكثير للدول الأخرى".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2020-11-16
12:00 | 2020-11-16
11:30 | 2020-11-16
11:00 | 2020-11-16
10:30 | 2020-11-16
10:00 | 2020-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website