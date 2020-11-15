تحدٍّ صعب يطرحه وباء كورونا.. هل ستحصل الدول الفقيرة على اللقاح؟

فيما يرتفع منسوب الأمل بقرب صدور اللقاح لمكافحة وباء كورونا، بعد إعلان شركتي فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية هذا الأسبوع، تطوير لقاح فعّال بنسبة 90 في المئة، سارع عدد من الدول الغنية إلى طلب ملايين الجرعات مسبقاً، قبل أن يعرف ما إذا كان هذا اللقاح سينجح فعلاً، وبكلفة 40 دولاراً لكل برنامج علاج، يعطى على جرعتين. وأملت منظمة الصحة العالمية أن يفيد أيّ تقدم علمي كلّ البلدان، فيما تخطط الدول الغنية لبرامج تلقيح حتى نهاية العام 2021.

هل ستحصل الدول الفقيرة على اللقاح؟

البيانات الوبائية تؤكّد الحاجة إلى التوزيع العادل للقاح. وفي هذا السياق، قالت ترودي لانغ، مديرة شبكة الصحة العالمية في جامعة أكسفورد لوكالة فرانس برس، إنّه من الواضح أنّ العالم أمام معضلة أخلاقية في حال كان لدينا لقاح فايزر فقط، وكلّ شخص يحتاج إلى جرعتين. وأضافت لانغ: "إذا كان لدينا لقاح فايزر فقط ويحتاج كلّ شخص إلى جرعتين، فمن الواضح أنّنا أمام معضلة أخلاقية".

ونظراً إلى أنّها توقعت الطلب المفرط على أيّ لقاح معتمد، أنشأت منظمة الصحة العالمية مبادرة كوفاكس في أبريل، لضمان التوزيع العادل للقاحات، وهي تجمع الحكومات والعلماء والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

توزيع عادل

وبالنسبة إلى رايتشل سيلفرمان، مديرة المشروع في مركز التنمية العالمية، فمن غير المرجح أن يتوافر جزء كبير من الدفعة الأولى من اللقاحات في أفقر البلدان. فاستناداً إلى اتفاقات الشراء المسبق الموقعة مع شركة "فايزر"، هناك 1,1 مليار جرعة تمّ شراؤها من قبل الدول الغنية. وقالت سيلفرمان لوكالة فرانس برس: "لم يتبق الكثير للدول الأخرى".