ما هي حصيلة فيروس كورونا في العالم حتى الآن؟

يواصل فيروس كورونا انتشاره في دول العالم، فيما يواصل الخبراء العمل لإنتاج اللقاح الذي تنتظره البشرية. ووفق إحصائية جديدة لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد تسبب الفيروس بوفاة 1,313,471 شخصاً في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، فيما بلغ أكثر من 54,001,750 شخصاً في العالم، تعافى منهم 34,599,700 شخص على الأقل حتى اليوم.للمزيد من التفاصيل إليكم الفيديو المرفق: