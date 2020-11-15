شبح كورونا يهدد جونسون من جديد...

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ "السلطات الصحية طلبت من جونسون عزل نفسه ذاتيا بعد مخالطة شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا".وأكد أن رئيس الوزراء "سيواصل العمل من داونينج ستريت، بما في ذلك قيادة مواجهة الحكومة لجائحة فيروس كورونا"، كاشفا أنه " في حالة جيدة وليس لديه أي أعراض لكورونا".ويُذكر أن جونسون كان اصيب بكورونا هذا العام ونُقل إلى المستشفى.