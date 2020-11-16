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تدهورت حالته منذ سنوات.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

Lebanon 24
16-11-2020 | 06:01
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أعلن التلفزيون الرسمي السوري، ليل الأحد الاثنين، عن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما.

 

وذكرت قناة الإخبارية السورية في خبر عاجل: "وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم".

 

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم".

 

ولم ترد بعد تفاصيل عن سبب الوفاة، لكن المعلم كان يعاني من تدهور حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشكلات في القلب.

 

وليد المعلم من مواليد دمشق 1941، وقد تخرج من جامعة القاهرة بمصر عام 1963 بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.

 

تدرج المعلم في وزارة الخارجية السورية وعين سفيرا لسوريا لدى الولايات المتحدة وشارك في محادثات السلام السورية الإسرائيلية منذ 1990 وحتى 1999.

 

تولى منصب نائب وزير الخارجية في كانون الأول عام 2005 وفي شباط 2006 تولى منصب وزير الخارجية وحتى وفاته اليوم.

المصدر: سكاي نيوز
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