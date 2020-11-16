"تحركات مريبة" للقوات الأميركية في سوريا.. اخراج رتلا من 50 عربة مدرعة ودبابة باتجاه العراق

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ليل أمس الأحد، أن القوات الأميركية أخرجت من البلاد رتلا من 50 عربة مدرعة ودبابة باتجاه الأراضي العراقية.



وحسب "سانا"، خرج رتلا من 50 عربة مدرعة ودبابة تابعة للقوات الأميركية من معبر الوليد باتجاه الأراضي العراقية وسط إجراءات مشددة على طول مسار القافلة العسكرية.

وتسيطر القوات الأميركية و"قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة معها على معظم حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور.

وتتهم الحكومة السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".



وأواخر عام 2019، صادق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأميركية على حقول النفط شمال شرقي البلاد.

ومساء السبت، أبدى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة الجديد، كريستوفر ميلر، عزمه تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان والشرق الأوسط قائلا: "حان وقت العودة إلى الوطن".

وقال ميلر: "جميع الحروب يجب أن تنتهي"، وذلك في أول رسالة له للقوات المسلحة الأميركية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترامب الإثنين وزيرا للدفاع بالوكالة.