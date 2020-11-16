عربي-دولي

"تحركات مريبة" للقوات الأميركية في سوريا.. اخراج رتلا من 50 عربة مدرعة ودبابة باتجاه العراق

Lebanon 24
16-11-2020 | 06:28
A-
A+
Doc-P-766445-637411051417689629.jpg
Doc-P-766445-637411051417689629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ليل أمس الأحد، أن القوات الأميركية أخرجت من البلاد رتلا من 50 عربة مدرعة ودبابة باتجاه الأراضي العراقية.

وحسب "سانا"، خرج رتلا من 50 عربة مدرعة ودبابة تابعة للقوات الأميركية من معبر الوليد باتجاه الأراضي العراقية وسط إجراءات مشددة على طول مسار القافلة العسكرية.
وتسيطر القوات الأميركية و"قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة معها على معظم حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور.
وتتهم الحكومة السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وأواخر عام 2019، صادق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأميركية على حقول النفط شمال شرقي البلاد.
ومساء السبت، أبدى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة الجديد، كريستوفر ميلر، عزمه تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان والشرق الأوسط قائلا: "حان وقت العودة إلى الوطن".
وقال ميلر: "جميع الحروب يجب أن تنتهي"، وذلك في أول رسالة له للقوات المسلحة الأميركية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترامب الإثنين وزيرا للدفاع بالوكالة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2020-11-16
12:00 | 2020-11-16
11:30 | 2020-11-16
11:00 | 2020-11-16
10:30 | 2020-11-16
10:00 | 2020-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website