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كورونا يستشرس في إيران.. حظر تنقل بين المدن وإغلاق واسع

Lebanon 24
16-11-2020 | 07:00
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أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، حظر التنقل بين المدن وفرض إجراءات تعطيل واسعة ابتداء من يوم السبت المقبل، للحد من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إنه "تقرر خلال اجتماع اليوم حول موضوع مكافحة كورونا فرض إجراءات تعطيل واسعة في المدن، وحتى التشديد في الخروج من المدن وحظر التنقل من مدينة إلى أخرى"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "أرنا".

وشدد ربيعي على "ضرورة تعاون الأجهزة المختلفة في تنفيذ القرارات من أجل تحقيق النجاح في مواجهة كورونا".

وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية أكد أن جميع الأجهزة والوزارات مكلفة بالتنفيذ الدقيق للقرارات، وأن تتعاون جميع أجزاء الحكومة وأركان الدولة للسيطرة وإدارة وخفض تفشي فيروس كورونا".

وأوضح أن "خطة التعطيل الواسع تستثني المنتجين والموردين للسلع والمنتجات اللازمة والضرورية".

وكشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أن "تم طرح مسألة زيادة عدد اختبارات الكشف عن إصابات كورونا لما يزيد عن 100 ألف مسحة".

وأشار إلى أن خطة التعطيل الواسع تشمل 100 مدينة في أنحاء البلاد، وأنه تمت الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذه الخطة". مؤكدا أن "خدمات المواطنين لا ينبغي أن تتعطل".

كانت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سیما سادات لاري، قالت يوم الأحد إن "تم تسجیل  12543 حالة جديدة بفيروس کورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلی 762 ألفا و568 شخصا، منهم 5666 في وضع حرج".

وأضافت، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 558 ألفا و818 شخصا إلى الآن، وتوفي 459 شخصا يوم الأحد، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 41 ألف و493 شخصا.
المصدر: سبوتنيك
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