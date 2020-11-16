ترامب يعيد الكَرّة: لقد فزت بالانتخابات

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه لنتائج انتخابات الرئاسة، واعتبر نفسه فائزا على منافسه الديمقراطي جو بايدن.



وفي تغريدة مقتضبة على "تويتر"، الاثنين، قال ترامب: "لقد فزت بالانتخابات".

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020