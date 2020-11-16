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وفد أمني إسرائيلي يصل الخرطوم خلال أيام

Lebanon 24
16-11-2020 | 10:30
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نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وفدا أمنيا إسرائيليا سيزور الخرطوم خلال أيام، لبحث اتفاقات تعاون أمني مع السودان.

وقال مصدر في مجلس الوزراء الإسرائيلي إن "ماعوز" مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لشؤون العالم العربي وأحد عملاء الشاباك (وكالة الأمن الإسرائيلية)، سيترأس الوفد.
ويعتقد أن ماعوز هو المسؤول الذي اختاره نتانياهو لإدارة ملف العلاقة مع السودان، وكان قد زار الخرطوم في اليوم السابق لإعلان البدء في إقامة العلاقات الشهر الماضي، لوضع التفاصيل النهائية للاتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا فنيا اقتصاديا ثانيا سيصل إلى الخرطوم خلال أسابيع، بعد أن كان مقررا وصوله الأحد، لكنه تأجل لأسباب غير معلومة.

ووفقا للصحيفة، فسيركز الوفد الثاني على القضايا الاقتصادية بما في ذلك المياه والزراعة، في إطار التحرك المعلن الشهر الماضي نحو تأسيس العلاقات بين إسرائيل والسودان.
وفي تشرين الأول أعلن البلدان أنهما سيقيمان علاقات دبلوماسية، في خطوة تزامنت مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب البدء في إجراءات لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي وضعت فيها منذ منتصف التسعينيات وكبدته خسائر تقدر بنحو 300 مليار دولار.
ويعيش السودان حاليا فترة انتقالية بعد أن إطاحة احتجاجات واسعة في نيسان 2019 نظام عمر البشير، الذي حكم السودان لمدة 30 عاما.
ومن المتوقع أن تزود الولايات المتحدة السودان بمساعدات اقتصادية كبيرة تخفف عبء الديون عليها، وستحصل الخرطوم على قروض ومساعدات أخرى بعد أن خرجت من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
المصدر: سكاي نيوز
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