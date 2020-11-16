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رئيس وزراء أرمينيا يكشف: المئات من جنودنا فقدوا في قره باغ

Lebanon 24
16-11-2020 | 11:30
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كشف رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أن المئات من جنود الجيش الأرميني فقدوا خلال القتال العسكري في منطقة قره باغ مع الجيش الأذربيجاني.

 

وجاءت تصريحات باشينيان خلال مؤتمره الصحفي، الذي نقلته وكالة "سبوتنيك"، وقال خلاله: "لقد فقدنا المئات من المجندين ونأمل أن نجد بعضهم على قيد الحياة. بالأمس تم العثورعلى رجل جريح كان قد تم إدراجه في السابق على أنه ميت".

 

وأضاف باشينيان قائلا إن "مرحلة تبادل الأسرى مع أذربيجان ستبدأ بعد الانتهاء من مرحلة تبادل القتلى".

 

وفي السياق نفسه، اعتبر باشينيان أنه من غير الواقعي تغيير الاتفاق المعقود بشأن وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ بين الجهات المتصارعة.

 

وأضاف باشينيان بهذا الصدد: "في الواقع تغيير مواد الاتفاق سيكون خطوة إلى الوراء وسيعني تغيير الوضع العسكري، وذلك يعد غير واقعي بالنسبة لكل الأطراف".

 

وختم باشنيان مؤتمره الصحفي معتبرا أنه المسؤول الأول عن الوضع في منطقة قره باغ وما آلت إليه الأمور.

 

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.

 

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

 

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

المصدر: سبوتنيك
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