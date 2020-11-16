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عربي-دولي
رقم قياسي في إصابات ووفيات كورونا في إيران!
Lebanon 24
16-11-2020
|
13:17
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أعلنت وزارة الصحة الاثنين إن إيران سجلت 13053 إصابة و486 وفاة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية وقالت الحكومة إنها ستفرض قيودا أكثر صرامة للحد من تفشي الجائحة في الدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط.
وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم الوزارة للتلفزيون الرسمي إن إجمالي الإصابات بلغ 775121 حالة والوفيات 41979.
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