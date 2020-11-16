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إنجاز عالمي جديد.. شركة "موديرنا" تعلن نجاح لقاح كورونا

Lebanon 24
16-11-2020 | 14:30
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أعلنت شركة "موديرنا"، الاثنين، في بيان، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمئة".

وذكر البيان أن لقاحها لكورونا "حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات"، مضيفة أن فعاليته بلغت 94.5 بالمئة.

وذكر بيان للشركة أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأميركي وأفريقي وآسيوي)، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتابع: "نظرا لتراكم نتائج المزيد من الحالات التي تؤدي إلى التحليل النهائي، تتوقع الشركة أن يتغير تقدير نسبة فعالية اللقاح".

وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم تقديم طلب الحصول على ترخيص "الاستخدام الطارئ" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها ستطلب "الإذن الطارئ" من الهيئات الصحية إذا ثبتت فعاليته بنسبة 70 بالمئة على الأقل.

وكانت "موديرنا" الأربعاء استقطبت أكثر من 30 ألف شخص، للمشاركة في المرحلة الأخيرة من التجارب التي تقوم بها على اللقاح.

وسبق للشركة الأميركية أن نشرت البروتوكول الكامل لتجاربها في مختلف المراحل، ردا على الدعوات إلى مزيد من الشفافية.
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