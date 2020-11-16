إصابات في انفجار بمحطة وقود في إيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدة أشخاص أصيبوا في انفجار بمحطة وقود في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين، لكن لم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط قتلى.وقال التلفزيون الحكومي "اشتعلت النيران في صهريج وقود أثناء تفريغه بمحطة بنزين في شارع بيروزي بطهران".وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق.