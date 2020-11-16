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بايدن: أخبار اليوم عن لقاح ثان هو سبب إضافي للشعور بالأمل

Lebanon 24
16-11-2020 | 18:00
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علق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن على إعلان شركة "موديرنا" نجاح لقاحها لفيروس كورونا بنسبة 94.5%، قائلا: "أخبار اليوم عن لقاح ثان هو سبب إضافي للشعور بالأمل".

وكتب بايدن في حسابه عبر موقع "تويتر": ما كان صحيحا في اللقاح الأول يظل صحيحا بالنسبة للقاح الثاني: ما زلنا على بعد أشهر. حتى ذلك الحين، يحتاج الأميركيون إلى الاستمرار في ممارسة التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة للسيطرة على الفيروس".

وأضاف: "مرة أخرى، أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين حققوا هذا الاختراق وقدموا لنا خطوة واحدة للتغلب على هذا الفيروس. كما أنني ممتن للعاملين في الخطوط الأمامية الذين ما زالوا يواجهون الفيروس على مدار الساعة".

وكانت "موديرنا" أعلنت في وقت سابق اليوم، أن لقاحها لكورونا "حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات وبلغت فعاليته 94.5 بالمئة.

المصدر: روسيا اليوم
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