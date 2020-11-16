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بيان من الجيش المصري بشأن مناورات البحر الأسود

Lebanon 24
16-11-2020 | 19:30
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أعلنت القوات المسلحة المصرية فى بيان رسمي، يوم الاثنين، بعض التفاصيل بشأن المناورات المشتركة مع البحرية الروسية والتي تنفذها البحرية المصرية للمرة الأولى في البحر الأسود.

وقال البيان إن عددا من القطع البحرية غادرت قاعدة الإسكندرية البحرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك  (جسر الصداقة – 3)  والذى ينفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وأضاف البيان أن القطع البحرية المصرية نفذت تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط، كما عبرت مضيق البوسفور والدردنيل، استعدادا لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية .

ويمثل التدريب البحرى المشترك، "جسر الصداقة - 3، أحد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، حيث أشار البيان إلي أنه تم فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة.

ورصدت وسائل إعلام تركية وعالمية، مرور القطع الحربية المصرية في مضيق البوسفور التركي الذي يشق مدينة إسطنبول، ثاني أكبر المدن التركية، في طريقه إلى السواحل الروسية.

وعبرت مضيق البوسفور فرقاطة الصواريخ الموجهة "الإسكندرية"، والكورفيت "الفاتح"، ولنش الصواريخ الهجومي "محمود فهمي".

ونشرت الوكالة صوراً فوتوغرافية، التقطت من مدينة إسطنبول، للقطع البحرية المصرية عند عبورها المضيق في المدينة الشهيرة التي تمتد على قارتي آسيا وأوروبا.

وتجري القوات البحرية المصرية والروسية تدريبات مشتركة في البحر الأسود حتى نهاية العام الجاري، بحسب بيان للمكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي.
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