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الكرملين: خطط تركيا إرسال قوات لأذربيجان تتعلق بالاتفاق مع موسكو

Lebanon 24
16-11-2020 | 21:00
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أعلنت الرئاسة الروسية أن خطط تركيا لإرسال قوات إلى أذربيجان تأتي بموجب الاتفاق بين أنقرة وموسكو بشأن إنشاء مركز مراقبة مشتركة على الهدنة في منطقة قره باغ.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأحد، إن عرض الرئاسة التركية على البرلمان مذكرة بشأن إرسال جنود إلى أذربيجان جاء "تنفيذا للإجراءات الداخلية المنصوص عليها بموجب القانون التركي"، موضحا أن القضية تتعلق بالاتفاق على إنشاء مركز المراقبة المشتركة في أراضي أذربيجان، ما يستوجب إرسال عسكريين أتراك إلى البلاد.

وتابع بيسكوف أن ذلك يمثل "شأن داخليا لتركيا".
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