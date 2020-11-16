الصحة العالمية تعلن إصابة 65 موظفا بفيروس كورونا... والمدير العام يوضح حالته

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن هناك 65 إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها في جميع أنحاء العالم منذ بداية الوباء.قالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لمرض "كوفيد- 19": "لقد كانت لدينا بعض الحالات الأسبوع الماضي التي ارتبطت ببعضها البعض، كلهم بخير، وجميعهم لديهم أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم الأعراض".وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الاثنين، عودته من الحجر الصحي بعد تعرضه لفيروس كورونا في أوائل تشرين الثاني، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وقال في إفادة صحفية في جنيف:كنت بخير، لا توجد أعراض، إنه اليوم السابع عشر الآن، وقد اتبعت البروتوكولات، وبسبب عدم وجود أعراض والمتابعة الكاملة للبروتوكول، لم أر ضرورة لإجراء اختبار.وتابع أدهانوم غيبريسوس: "يمكنني أن أؤكد لكم أنني على ما يرام وفي الواقع مشغول للغاية. أهم شيء هو اتباع البروتوكول".