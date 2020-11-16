في هذه الدولة.. رسوم مالية مقابل المرور على الطرقات!

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّ وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، يدرس خطة جديدة تقضي بفرض رسوم على السائقين مقابل استخدام الطرق في المملكة المتحدة.

وتهدف هذه الخطّة إلى ملء فجوة ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه أسترليني، سيخلقها التحول إلى السيارات الكهربائية.

وحتى الآن، فإن سوناك مهتم للغاية بفكرة مخطط تسعير الطرق الوطني، إذ تسود مخاوف من أن التحوّل إلى السيارات الكهربائية سيسبب عجزاً ضريبياً هائلاً بسبب الضرر الذي سيضرب مصادر رئيسية لإيرادات الخزينة مثل رسوم الوقود ورسوم المركبات.

وجاء هذا الأمر في وقت تستعد فيه الحكومة البريطانية للإعلان عن حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في غضون 10 سنوات.

وتأمل الحكومة في أن ينشط القرار الجديد سوق السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة.