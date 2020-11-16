عربي-دولي

في هذه الدولة.. رسوم مالية مقابل المرور على الطرقات!

Lebanon 24
16-11-2020 | 23:30
A-
A+
Doc-P-766672-637411587214513648.jpg
Doc-P-766672-637411587214513648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّ وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، يدرس خطة جديدة تقضي بفرض رسوم على السائقين مقابل استخدام الطرق في المملكة المتحدة.

 

وتهدف هذه الخطّة إلى ملء فجوة ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه أسترليني، سيخلقها التحول إلى السيارات الكهربائية.

 

وحتى الآن، فإن سوناك مهتم للغاية بفكرة مخطط تسعير الطرق الوطني، إذ تسود مخاوف من أن التحوّل إلى السيارات الكهربائية سيسبب عجزاً ضريبياً هائلاً بسبب الضرر الذي سيضرب مصادر رئيسية لإيرادات الخزينة مثل رسوم الوقود ورسوم المركبات.

 

وجاء هذا الأمر في وقت تستعد فيه الحكومة البريطانية للإعلان عن حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في غضون 10 سنوات.

 

وتأمل الحكومة في أن ينشط القرار الجديد سوق السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2020-11-17
09:00 | 2020-11-17
08:30 | 2020-11-17
07:55 | 2020-11-17
06:51 | 2020-11-17
23:59 | 2020-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website