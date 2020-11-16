باراك أوباما لن يتولى أي منصب في إدارة جو بايدن.. والسبب زوجته!

قال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنه سيقدّم المساعدة للرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن "بأي طريقة ممكنة"، إلا أنه استبعد تولي أي منصب في إدارة الأخير.

ووفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد أكد أوباما أنه لن يتسلّم أي منصب في حكومة بايدن في حال عرض الرئيس المُنتخب ذلك، كاشفاً أنه في حال فعل هذا الأمر، فإنه يخشى أن تتركه زوجته ميشيل أوباما.

كلامُ أوباما جاء خلال مقابلة مع شبكة "CBS Sunday Morning"، إذ قال: "إنه (أي بايدن) لا يحتاج إلى نصيحتي، وسأساعده بأي طريقة ممكنة. الآن أنا لا أخطط للعمل مع موظفي البيت الأبيض أو شيء من هذا القبيل".

وفي إجابة على سؤال عمّا إذا كان سيفكر في منصب وزاري، قال أوباما: "هناك بعض الأشياء التي لن أفعلها لأن ميشيل قد تتركني".