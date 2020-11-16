أول مقرب من ترامب يعلنها: يبدو أن بايدن هو الفائز

قال روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي، الاثنين، إنه سيضمن انتقال السلطة بطريقة احترافية للفريق الذي يقوده السياسي الديمقراطي جو بايدن إذا تم اعتبار الأخير فائزاً في الانتخابات الرئاسية، وقال: "من الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن".

ويصر ترامب على أن انتخابات الثالث من نوفمبر شهدت "تزويراً" وأنه سيكون الفائز بعد سلسلة من الطعون القضائية في عدة ولايات.

وقال أوبراين أمام منتدى الأمن العالمي إنه يأمل في فوز ترامب بفترة ثانية لمدة 4 سنوات، لكنه سيعمل مع أي إدارة جديدة برئاسة بايدن ونائبته كاملا هاريس.

وقال: "إذا كانت هناك إدارة جديدة، فإنهم يستحقون بعض الوقت للمجيء وتنفيذ سياساتهم".

وذكر: "إذا تأكد فوز بايدن-هاريس، ومن الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن، فسيكون لدينا انتقال احترافي جداً من جانب مجلس الأمن القومي، لا ريب في ذلك".

ولم يقدم ترامب حتى الآن أدلة يمكن أن تقلب فوز بايدن بعدد 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا له.

وأمام الولايات مهلة حتى الثامن من كانون الأول للتصديق على الانتخابات فيها واختيار أعضاء المجمع الانتخابي الذين سيختارون الرئيس الجديد رسميا في 14 ديسمبر.

وأوضح أوبراين أن بايدن مستعد فيما يبدو لتعيين فريق أمن قومي احترافي.

وقال مستشار الأمن القومي "الشيء العظيم هو أن هذه هي الولايات المتحدة. نتبادل الأدوار وكانت لدينا انتقالات سلمية وناجحة (للسلطة) حتى في أكثر الفترات الخلافية".