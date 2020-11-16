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بايدن ينتقد ترامب: يلعب الغولف ولا يكترث لـ"كورونا"!

Lebanon 24
16-11-2020 | 23:33
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حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الاثنين، من خطر تسجيل وفيات إضافية بكوفيد-19 إذا اصر دونالد ترامب وحكومته على رفض أي تنسيق مع الفريق الديموقراطي المكلف تأمين الانتقال الى البيت الابيض.

 

وأضاف بايدن: "الرئيس يلعب الغولف ولا يعقد أي اجتماعات لمواجهة فيروس كورونا".

 

ونبه بايدن الى أن عدم وجود تنسيق بين الفريقين يعني "أن اناسا إضافيين قد يموتون"، مشيرا خصوصا الى أهمية تحضير توزيع اللقاحات المضادة للوباء ما أن تصبح متوافرة.

 

واعلن الرئيس الأميركي عزمه على تأمين ثلاثة ملايين وظيفة "برواتب محترمة" بفضل التكنولوجيات والسيارات الكهربائية والطاقات الصديقة للبيئة، داعياً ايضا الى "الاسراع" في تقديم "دعم فوري" للاقتصاد على وقع القيود الجديدة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

 

 

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