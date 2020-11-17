ميركل تكشف الحل الذي أوقف الزيادة السريعة لحالات "كورونا" في ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الاثنين، إن العزل العام الجزئي الذي فرضته بلادها في بداية تشرين الثاني نجح في وقف الزيادة السريعة في حالات العدوى بفيروس كورونا.





وأضافت أن اجتماعا لزعماء الولايات والزعماء الاتحاديين يوم 25 تشرين الثاني سيتخذ قرارات أكبر وأوسع لمواجهة الجائحة.



وأكدت في حديثها للصحفيين، أن "القيود المعمول بها حاليا لم تعكس الاتجاه، لكننا كسرنا ديناميكيات حالات العدوى الجديدة". وتابعت، "القيود على المخالطة هي سر النجاح".



وأظهرت مسودة وثيقة، أن "الحكومة الاتحادية في ألمانيا أرجأت أمس الاثنين، نزولا عند رغبة قادة الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية، العمل بخطط لفرض قيود أكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19 في المدارس من بينها أعداد أقل من التلاميذ في الفصول ووضع الكمامات إلزاميا، وفقا لرويترز. وحثت ميركل الناس على الحد من مخالطتهم للآخرين قدر المستطاع.وأضافت أن اجتماعا لزعماء الولايات والزعماء الاتحاديين يوم 25 تشرين الثاني سيتخذ قرارات أكبر وأوسع لمواجهة الجائحة.وأكدت في حديثها للصحفيين، أن "القيود المعمول بها حاليا لم تعكس الاتجاه، لكننا كسرنا ديناميكيات حالات العدوى الجديدة". وتابعت، "القيود على المخالطة هي سر النجاح".وأظهرت مسودة وثيقة، أن "الحكومة الاتحادية في ألمانيا أرجأت أمس الاثنين، نزولا عند رغبة قادة الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية، العمل بخطط لفرض قيود أكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19 في المدارس من بينها أعداد أقل من التلاميذ في الفصول ووضع الكمامات إلزاميا، وفقا لرويترز.