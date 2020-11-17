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بايدن: لن أتردد في أخذ لقاح "كورونا" إذا تم اعتماده

Lebanon 24
17-11-2020 | 08:30
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قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنه يجب السيطرة على جائحة كورونا وفتح الاقتصاد، مؤكدا أنه لن يتردد في أخذ لقاح كورونا إذا ما ثبتت فعاليته وصادقت عليه هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

ولفت بايدن إلى أن خطته الاقتصادية قادرة على توفير ملايين الوظائف الجديدة، مشددا على أهمية إعادة عجلة الاقتصاد للدوران، وذلك خلال مؤتمر صحافي، عقب لقائه بمجموعة من كبار قادة الأعمال وممثلي النقابات.
وأضاف أنه "لا بد من مواجهة الجائحة قبل فتح الاقتصاد بشكل آمن"، مؤكدا: "جميعنا اتفقنا أننا بحاجة إلى إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران ولكن من خلال السيطرة على الفيروس".
ولفت إلى أن "توزيع اللقاح المحتمل المضاد لكورونا، على نحو 300 مليون أميركي هي عملية ضخمة للغاية"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يتم التنسيق الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من أجل التخطيط لتوزيع اللقاح بعد توفره".
المصدر: سبوتنيك
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