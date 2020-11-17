عربي-دولي

بومبيو: أوروبا وأميركا بحاجة للعمل معا لمواجهة تصرفات تركيا

Lebanon 24
17-11-2020 | 09:00
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أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عبر صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية اليومية ان الإدارة الأميركية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

 

وقال بومبيو: "نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية"، مشيرا إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناغورنو كراباخ مع أرمينيا وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.

 

وأضاف: "بحثنا أيضاً ما تقوم به تركيا في ليبيا حيث أدخلت أيضاً قوات من دول ثالثة، وأفعالها في شرق البحر المتوسط، والقائمة تطول".

 

وشدّد الوزير الأميركي على أنّ موقف بلاده هو أنّ "تدويل هذه الصراعات مؤذٍ ويضرّ بكل الدول المعنية، لذلك طالبنا كلّ الدول بوقف تدخّلها في ليبيا، سواء أكانت روسيا أم تركيا أم سواهما".

 

وأضاف "نفس الشيء في أذربيجان" حيث إنّ "الاستخدام المتزايد للقدرات العسكرية التركية يقلقنا".

 

واعتبر بومبيو أنّه "يجب على أوروبا والولايات المتحدة العمل معًا لإقناع أردوغان بأنّ مثل هذه الأعمال لا تصبّ في مصلحة شعبه".

 

وحول إيران، قال المسؤول الأميركي إنه ما زال هناك عمل يجب القيام به للتأكد من أن إيران لا "تعذب" الشرق الأوسط.

 

المصدر: سكاي نيوز
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