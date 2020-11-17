عربي-دولي

لأول مرة قطر تعلن إقامة علاقات مع إسرائيل وتكشف موقفها من الدول المطبعة

Lebanon 24
17-11-2020 | 09:30
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أعلن وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الاثنين، عن إقامة بلاده "علاقات مع إسرائيل"، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك يأتي في أمور متعلقة بالفلسطينيين مثل الاحتياجات الإنسانية أو مشروعات التنمية.

 

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمنتدى الأمن العالمي الذي يعقد عبر الإنترنت، إن الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل تقوض الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية، لكن من حقها السيادي أن تفعل ذلك.

 

وأضاف الشيخ محمد، أنه "يعتقد أن من الأفضل تشكيل جبهة عربية موحدة لوضع مصالح الفلسطينيين أولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا أن "الانقسام ليس في مصلحة الجهود العربية المتضافرة لحمل الإسرائيليين على التفاوض مع الفلسطينيين وحل الصراع المستمر منذ عقود بين الجانبين".

 

وقال إنه "بالنسبة للدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل فإن الأمر متروك لها في نهاية المطاف لتقرير ما هو الأفضل لبلدانها".

 

 

المصدر: سبوتنيك
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