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انفجار في مصنع جنوبي إسرائيل يوقع قتلى وجرحى (فيديو)

Lebanon 24
17-11-2020 | 11:00
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لقى عاملان مصرعهما وأصيب آخران، اليوم الثلاثاء، في انفجار بأحد المصانع جنوبي إسرائيل.

 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الانفجار وقع فى مصنع شاؤول جوتا لإعادة تدوير المعادن بالمنطقة الصناعية الشمالية بأشدود.

 

وأضافت أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى أسوتا بالمدينة، وتحقق الشرطة فى ملابسات الحادث.

הפיצוץ במפעל באשדוד | תיעוד מזירת האירוע @Itsik_zuarets https://t.co/q49uMKUbIC pic.twitter.com/IjZL7pMS5T

 
 

وبحسب التقديرات الأولية وقع الحادث نتيجة انفجار إسطوانتي غاز داخل المصنع.

 

وأكد المسعفون التابعون لجمعية نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف) الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث وفاة عاملين، ونقل أحد العاملين إلى مستشفى أسوتا في المدينة متأثرا بجروح في أطرافه، وتم نقل جريح آخر بشكل مستقل.

 

ونقلت الصحيفة عن متان كوهين وميخال ألريخمان من نجمة داود الحمراء: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا الدمار. وأنقذ الناس رجلا يبلغ من العمر 35 عاما على الفور بينما كان بكامل وعيه ويعاني من إصابة خطيرة في ساقه".

 

وأضافا: "في مكان الحادث، تم العثور على رجلين في الأربعينيات من العمر فاقدين للوعي بدون نبض ولا تنفس مع إصابة شديدة طالت عدد من الأجهزة الحيوية، وبعد الفحوصات الطبية كان علينا تحديد وفاتهم على الفور".

 

وتابع المسعفان: "تتواصل عمليات البحث للعثور على المزيد من العمال الذين كانوا في المصنع".

المصدر: سبوتنيك
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