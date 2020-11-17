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الولايات المتحدة وفرنسا تعترفان بدور روسيا في وقف إطلاق النار في قره باغ

Lebanon 24
17-11-2020 | 11:30
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قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة وفرنسا تعترفان بمساهمة روسيا في تحقيق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورني قره باغ.
وأضاف المسؤول الأميركي، "ندرك دور روسيا في وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع حتى الآن، لكن أيضا يجب الاعتراف بأنه لا تزال هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح من الروس بشأن معايير ذلك الاتفاق، ودور الأتراك فيه".

هذا ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من  تشرين الثاني الجاري، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى شباط من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.


وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 - 1994 فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة لها.
المصدر: سبوتنيك
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