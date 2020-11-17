رئيس أذربيجان يتجول في سيارة مصفحة بمنطقة في قره باغ

نشرت مهربان علييفا، زوجة الرئيس الاذربيجياني إلهام علييف، مشاهد لرحلة قام بها زوجها في مدينة جبرائيل بمنطقة النزاع في قره باغ.



ويظهر رئيس أذربيجان في مقطع الفيديو، الذي نشر في إنستغرام، وهو يقود سيارة مصفحة خلال جولته التفقدية بهذه المنطقة التي سيطر عليها الجيش الأذربيجاني مؤخرا.