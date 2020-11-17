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عربي-دولي
رئيس أذربيجان يتجول في سيارة مصفحة بمنطقة في قره باغ
Lebanon 24
17-11-2020
|
12:00
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نشرت مهربان علييفا، زوجة الرئيس الاذربيجياني إلهام علييف، مشاهد لرحلة قام بها زوجها في مدينة جبرائيل بمنطقة النزاع في قره باغ.
ويظهر رئيس أذربيجان في مقطع الفيديو، الذي نشر في إنستغرام، وهو يقود سيارة مصفحة خلال جولته التفقدية بهذه المنطقة التي سيطر عليها الجيش الأذربيجاني مؤخرا.
المصدر: روسيا اليوم
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