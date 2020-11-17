عربي-دولي

الصين بالأخلاق والتنمية تبني مستقبل البشرية

Lebanon 24
17-11-2020 | 13:13
A-
A+
Doc-P-766860-637412158185520567.jpg
Doc-P-766860-637412158185520567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان "الصين بالأخلاق والتنمية تبني مستقبل البشرية" كتب وائل خليل ياسين رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والتنمية، في موقع "arabgatenews"، وجاء في المقال ما يلي:
 
 
لم يعد الحديث عن الصين مجرد صناعات تقليدية وقوة اقتصادية في العالم ، انما هي ايضاً محور استراتيجي متداخل بين السياسة المرنة والتطور الفكري انطلاقاً من مبدأ الانفتاح في قدرة الحكم في الصين على ادارة بلاد تعداد سكانها ثمن الكرة الأرضية تُكرس همها الاساسي في التنمية المستدامة بكافة المحاور المجتمعية، بما فيها من اثنيات وثقافات واختلافات. فالصين ليست من الفراغ تدعو إلى مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني المستدام بين الدول، وليس بسيطاً أنها لا تتعاطى سياسة فرض فائض القوة لابتزاز الضعفاء.
وهذا ما ينطبق في علاقتها ورؤيتها لتعزبز التعاون في الشرق الأوسط، وأهمها تمتين دعم البلدان العربية والإقليمية في جهودها الرامية إلى بناء آلية أمن إقليمية شاملة ومشتركة للتعاون الجماعي، من أجل تحقيق السلام والازدهار والتنمية على المدى الطويل في الشرق الأوسط. دون المرور في اتون التوسع الاستعماري.
فالصين تعارض وتدين بحزم جميع أشكال الإرهاب، ولم يسجل انها دعمت أية مجموعة ارهابية، وبالتالي تعارض اقتران الإرهاب بأية مجموعة عرقية أو دين محدد، فضلاً عن ازدواجية المعايير.
وهي تدعم جهود الدول العربية والإقليمية في مكافحة الإرهاب وتدعم بناء قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب. وربما يختلف المحللون على تفسير التعاون الصيني الايراني والذي يُعتبر الأخير بنظر الكثيرين داعماً للارهاب من خلال دعم ايران لمنظمات حزب الله في لبنان وسوريا وفيلق القدس والحشد الشعبي في العراق والحوثي في اليمن، و يحاول الاعلام المناهض للصين و البعض الآخر المدعوم ايرانيا تسويق أن التعاون الصيني الايراني ينسحب ايضاً على دعم تدخلاتها في دول الجوار و ذلك بهدف دق إسفين في العلاقات الصينية العربية ولكن ما يغيب عن الأذهان أن الصين ورغم تمسكها بالحفاظ على حقوق الشعوب و الدفاع عنهم و في مقدمتها القضية الفلسطينية الا انها لا تفتح علاقات مع تنظيمات مسلحة و إنما تعتمد على العلاقات مع الدول و المؤسسات الشرعية وفق ما تنص عليه قواعد العلاقات الدولية محافظةً على مبدء سيادة الدول واستقلالها و قرارها الحر ، وبالتالي فإن علاقتها مع ايران مشروعةً وتنطلق من هذه المبادىء كعلاقة اي دولتين صديقتين يوجد بينهما مصالح مشتركة مميزة ، و في المقابل تؤكد الصين أيضاً على علاقاتها المميزة و الاستراتيجية من مع الدول العربية و تسعى بشكلٍ كبير لتعزيزها ، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ومصر والامارات العربية المتحدة والعراق .
وهذا يثبت الاعتقاد الصيني القائم أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى تدابير شاملة لمعالجة الأعراض والأسباب الجذرية على حد سواء، وأن عمليات مكافحة الإرهاب ينبغي أن تمتثل لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية، وأن تحترم سيادة جميع البلدان واستقلالها وسلامتها الإقليمية.
وفي هذا الصدد تؤكد الصين استعدادها لتعزيز التبادلات والتعاون فى مجال مكافحة الارهاب مع الدول العربية لاقامة الية تعاون امنى طويلة الاجل، وتعزيز الحوار حول السياسات وتبادل المعلومات المخابراتية، والقيام بالتعاون الفنى وتدريب الافراد من أجل مواجهة التهديدات بشكل مشترك.
 
لقراءة النص كاملاً، اضغط هنا: 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-11-17
23:30 | 2020-11-17
23:00 | 2020-11-17
22:31 | 2020-11-17
22:30 | 2020-11-17
22:03 | 2020-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website