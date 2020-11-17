تحت عنوان "روسيا وتركيا في القوقاز.. هل لا تزال موسكو "سيدة اللعبة"؟" كتب بيرم بلجي الباحث في العلوم السياسية والحضارة العربية الإسلامية، في موقع "أوريان 21"، وجاء في نص المقال:

قبلت أرمينيا في العاشر من تشرين الثاني وتحت المظلة الروسية اتفاق وقف إطلاق النار -الذي يشبه الاستسلام- في حرب ناغورني قره باغ، ما يعني انتصارا لأذربيجان بدعم عسكري ولوجستي تركي. قد يكون هذا درسا مريرا بالنسبة لروسيا التي كانت على المدى الطويل القوة المهيمنة في القوقاز وحامية لأرمينيا. لكن قد يجد كل من بوتين وأردوغان مصلحته في لعبة المواجهات والتحالفات المعقدة.





لعبت روسيا دور حكم أساسي في هذا الصراع الإقليمي النموذجي لجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. وكلما عادت الاشتباكات، كانت حكما لوقف الاعتداءات. وبعد شهر ونصف من المعارك الضارية كانت خلالها روسيا صماء وصامتة بطريقة عجيبة، وبينما كان الجميع يخالها غارقة في الأحداث -وقد كانت كذلك على الأرجح-، ها هي تبرهن من خلال إشرافها على اتفاق سلام بين الطرفين على أنها لا تزال سيدة اللعبة. صحيح أن لروسيا دور مهم، لكن عليها أن تقر بأن هذا الدور لم يعد حصريا في “الخارج القريب” وعليها أن تتأقلم مع وجود قادم جديد وهو تركيا، التي أكدت لشركائها الغربيين من خلال نشاطها في المنطقة صورتها الجديدة.



روسيا حامية حمى المسيحيين

على غرار الإمبراطورية الروسية، كانت روسيا الفدرالية دائما حامية حمى المسيحيين باسم انتماء مشترك لهذا الدين، وقد عللت هكذا ضم أرمينيا لجيب قره باغ الموجود على الأراضي الأذربيجانية. ففي المرحلة الأولى لهذه الحرب بين 1988 و1994، قاتل “متطوعون” سوفيات روس من الجانب الأرميني، وسلحت روسيا أرمينيا أكثر مما فعلت مع أذربيجان. ومنذ توقف العداء شكليا سنة 1994، كانت أرمينيا، وبمساندة روسية، تسيطر ليس فقط على الجيب المبتغى، بل كذلك على سبع مقاطعات أذربيجانية مجاورة حتى لا تبقى المنطقة محاصرة ولتأمين استمرارية إقليمية مع أرمينيا. وقد أدى هذا الوضع إلى “تبادل سكاني” مهم، لكن يجدر الإشارة هنا إلى أن كفة الميزان مالت أكثر إلى الجانب الأذربيجاني، نظرا لعدد الأذريين الذين فروا من منازلهم في أرمينيا وقره باغ والمقاطعات المجاورة.



وفعلا، لم تكن مساندة روسيا لأرمينيا من منطلق الهوية والثقافة فحسب، بل كانت هناك دوافع سياسية واستراتيجية، من بينها مساندة أرمينيا لمحاولات روسيا للاندماج الإقليمي. كما تمكنت يريفان من الانضمام إلى الاتحاد الأوروآسيوي وإلى هيكل الدفاع الجماعي، أي منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو بمثابة حلف أطلسي برعاية موسكو. أما باكو، فقد كانت على العكس دائمة التوجس من أي شراكة مع موسكو، إذ ترى فيها وريثة التقليد الاستعماري الروسي.



على الرغم من هذه الروابط التاريخية التي كانت تجعل من أرمينيا محمية روسية وتجبر “روسيا الأبدية” على الهرع لنجدة الأخ الأصغر، تتراءى لنا صورة جديدة منذ تاريخ 27 أيلول. ماذا يعني هذا التحفظ أو هذا الانسحاب الروسي من الصراع بين أذربيجان وأرمينيا؟ لِمَ لَم تغث روسيا محميتها التابعة لأسرتها العسكرية، أي منظمة معاهدة الأمن الجماعي؟ هذا التغيير الذي لا يمكن إنكاره والذي يبدو منذ اتفاق العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني إهمالا تاما لأرمينيا، إنما هو ثمرة تطور طويل لجميع الفاعلين المحليين والإقليميين في صراع قره باغ.



أرمينيا لم تعد الأولوية

إن الأسباب التي تقف وراء عدم قدرة روسيا الانحياز إلى حليفها التقليدي في هذا الصراع توجد أولا في أذربيجان. فهذا البلد الذي أذلته سيطرة أرمينيا على قره باغ وعلى المقاطعات المجاورة له لم يفتأ يحضر إيديولوجيا وسياسيا وعسكريا لاسترجاع وحدة أراضيه. فبعد فشل 25 سنة من الديبلوماسية في الوصول إلى السلام، استعملت الدعاية الحربية الأذربيجانية -من خلال تعبئة وسائل الإعلام والمدارس- الصراع لأهداف قومية. وهكذا باتت قضية قره باغ مقدسة، والوحيدة القادرة على مصالحة السلطة مع المعارضة وعلى إجماع الرأي العام الذي كان متأهبا للحرب أكثر من أي وقت مضى قبيل اندلاعها.



لم تعد أذربيجان ذلك البلد الضعيف والمعزول مثلما كانت عليه خلال السنوات الأولى التي عقبت استقلالها. فقد تصلبت السلطة واستقرت، وصمدت أمام محاولات انقلاب بعض زعماء الحرب التي كادت أن تؤدي إلى انقسام البلاد. وقد تمكن قادة البلاد من بناء سياسة خارجية متعددة الأبعاد، وإرساء علاقات جيدة مع روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، التي كانت لها مساهمة كبيرة بمعية الحليف التركي في التحضير العسكري والتكنولوجي للبلاد.



لقراءة النص كاملاً، انفجرت في 27 أيلول 2020 وبشدة نادرة حرب ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، وهو صراع كان يعتبر مجمدا لكن بقيت جمراته متقدة طوال هذا الوقت. وقد كانت الأزمة هذه المرة أكثر حدة، فأمام عزم القوات العسكرية الأذربيجانية التي دخلت إلى المركز التاريخي للمنطقة باستيلائها على مدينة شوشي، لم يكن لأرمينيا خيار سوى قبول وقف إطلاق النار الذي كان أشبه بالاستسلام، وقد فعلت ذلك تحت الضغط حسب ما يقال. ووفق هذا الاتفاق الذي أبرم تحت رعاية روسيا في ليلة التاسع إلى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، ستسترجع أذربيجان مقاطعاتها السبع المجاورة لقره باغ لتسيطر على جل الأراضي، ولن يبقى لأرمينيا سوى ممر صغير يربطها بباقي المنطقة التي ستظل أرمينية. وبفضل موقفها القوي، حصلت أذربيجان كذلك على ممر يعبر أرمينيا ويمكنها من البقاء على صلة بمقاطعتها نخجوان. وبذلك، يكون هناك خط متواصل يعبر تركيا وأذربيجان وصولا إلى بحر قزوين فبقية العالم التركي. الأمر الذي يرضي أنقرة التي كان لها دور مهم في هذه الحرب.لعبت روسيا دور حكم أساسي في هذا الصراع الإقليمي النموذجي لجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. وكلما عادت الاشتباكات، كانت حكما لوقف الاعتداءات. وبعد شهر ونصف من المعارك الضارية كانت خلالها روسيا صماء وصامتة بطريقة عجيبة، وبينما كان الجميع يخالها غارقة في الأحداث -وقد كانت كذلك على الأرجح-، ها هي تبرهن من خلال إشرافها على اتفاق سلام بين الطرفين على أنها لا تزال سيدة اللعبة. صحيح أن لروسيا دور مهم، لكن عليها أن تقر بأن هذا الدور لم يعد حصريا في “الخارج القريب” وعليها أن تتأقلم مع وجود قادم جديد وهو تركيا، التي أكدت لشركائها الغربيين من خلال نشاطها في المنطقة صورتها الجديدة.على غرار الإمبراطورية الروسية، كانت روسيا الفدرالية دائما حامية حمى المسيحيين باسم انتماء مشترك لهذا الدين، وقد عللت هكذا ضم أرمينيا لجيب قره باغ الموجود على الأراضي الأذربيجانية. ففي المرحلة الأولى لهذه الحرب بين 1988 و1994، قاتل “متطوعون” سوفيات روس من الجانب الأرميني، وسلحت روسيا أرمينيا أكثر مما فعلت مع أذربيجان. ومنذ توقف العداء شكليا سنة 1994، كانت أرمينيا، وبمساندة روسية، تسيطر ليس فقط على الجيب المبتغى، بل كذلك على سبع مقاطعات أذربيجانية مجاورة حتى لا تبقى المنطقة محاصرة ولتأمين استمرارية إقليمية مع أرمينيا. وقد أدى هذا الوضع إلى “تبادل سكاني” مهم، لكن يجدر الإشارة هنا إلى أن كفة الميزان مالت أكثر إلى الجانب الأذربيجاني، نظرا لعدد الأذريين الذين فروا من منازلهم في أرمينيا وقره باغ والمقاطعات المجاورة.وفعلا، لم تكن مساندة روسيا لأرمينيا من منطلق الهوية والثقافة فحسب، بل كانت هناك دوافع سياسية واستراتيجية، من بينها مساندة أرمينيا لمحاولات روسيا للاندماج الإقليمي. كما تمكنت يريفان من الانضمام إلى الاتحاد الأوروآسيوي وإلى هيكل الدفاع الجماعي، أي منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو بمثابة حلف أطلسي برعاية موسكو. أما باكو، فقد كانت على العكس دائمة التوجس من أي شراكة مع موسكو، إذ ترى فيها وريثة التقليد الاستعماري الروسي.على الرغم من هذه الروابط التاريخية التي كانت تجعل من أرمينيا محمية روسية وتجبر “روسيا الأبدية” على الهرع لنجدة الأخ الأصغر، تتراءى لنا صورة جديدة منذ تاريخ 27 أيلول. ماذا يعني هذا التحفظ أو هذا الانسحاب الروسي من الصراع بين أذربيجان وأرمينيا؟ لِمَ لَم تغث روسيا محميتها التابعة لأسرتها العسكرية، أي منظمة معاهدة الأمن الجماعي؟ هذا التغيير الذي لا يمكن إنكاره والذي يبدو منذ اتفاق العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني إهمالا تاما لأرمينيا، إنما هو ثمرة تطور طويل لجميع الفاعلين المحليين والإقليميين في صراع قره باغ.إن الأسباب التي تقف وراء عدم قدرة روسيا الانحياز إلى حليفها التقليدي في هذا الصراع توجد أولا في أذربيجان. فهذا البلد الذي أذلته سيطرة أرمينيا على قره باغ وعلى المقاطعات المجاورة له لم يفتأ يحضر إيديولوجيا وسياسيا وعسكريا لاسترجاع وحدة أراضيه. فبعد فشل 25 سنة من الديبلوماسية في الوصول إلى السلام، استعملت الدعاية الحربية الأذربيجانية -من خلال تعبئة وسائل الإعلام والمدارس- الصراع لأهداف قومية. وهكذا باتت قضية قره باغ مقدسة، والوحيدة القادرة على مصالحة السلطة مع المعارضة وعلى إجماع الرأي العام الذي كان متأهبا للحرب أكثر من أي وقت مضى قبيل اندلاعها.لم تعد أذربيجان ذلك البلد الضعيف والمعزول مثلما كانت عليه خلال السنوات الأولى التي عقبت استقلالها. فقد تصلبت السلطة واستقرت، وصمدت أمام محاولات انقلاب بعض زعماء الحرب التي كادت أن تؤدي إلى انقسام البلاد. وقد تمكن قادة البلاد من بناء سياسة خارجية متعددة الأبعاد، وإرساء علاقات جيدة مع روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، التي كانت لها مساهمة كبيرة بمعية الحليف التركي في التحضير العسكري والتكنولوجي للبلاد.لقراءة النص كاملاً، اضغط هنا:

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