مع نهاية ولايته. ترامب قدم "هدية لبايدن" في الشرق الأوسط

وأكدت المجلة، في تقرير لها، أن ترامب سيقدم هدية كبيرة لجو بايدن مع نهاية ولايته، حيث سيسلم له منطقة الشرق الأوسط أكثر استقرارًا مما كانت عليه قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى شبكة تحالف في المنطقة أقوى من تلك التي ورثها ترامب.وأشارت الصحيفة إلى أن الكثيرين انتقدوا ترامب بسبب الانسحاب من الاتفاق النووي، وقالوا إن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، فإن واشنطن ستقف بمفردها ولن تكون قادرة على الحفاظ على عقوبات اقتصادية متعددة الأطراف، ولكن نجحت الإدارة الأميركية في دفع الشركات الأوروبية إلى الامتثال بتنفيذ العقوبات على طهران.كمان أن الكثيرين أكدوا أن انسحاب واشنطن من الصفقة، سيدفع إيران نحو القنبلة، ولقد حاولت إيران في فعل ذلك، لكن لا يزال أمامها سنوات حتى تمتلك قنبلة نووية، ولقد أدى تخريب المنشآت النووية الإيرانية من قبل جهات استخباراتية غير معروفة في تأخير حصول طهران على القنبلة لسنوات، بحسب المجلة.اتفاقيات السلاموأشار التقرير إلى نجاح القوات الأميركية في قتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في غارة جوية في العراق في مطلع العام الجاري، وفشلت إيران في الرد على هذه العملية.وأكدت الصحيفة أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، واستراتيجية الضغط القصوى التي اتبعتها، دفعت النظام الإيراني إلى إعلان رغبته للتفاوض مع أي إدارة أميركية قادمة، مضيفة أن طهران تأكدت أنها لا يمكنها تثبيت سعر العملة وحماية اقتصادها وشعبها من ويلات فيروس كورونا، دون تخفيف العقوبات الأميركية، وأدركت أن الطريق إلى الاقتصاد العالمي والنظام المالي يمر عبر واشنطن.كما نجحت إدارة ترامب في إنهاء الفرضية القائلة بان إسرائيل لا يمكنها الاندماج في الشرق الأوسط بدون التوسط على حل مع الفلسطينيين، فقد وقعت الإمارات والبحرين اتفاقية سلام مع إسرائيل في 15 أيلول في البيت الأبيض برعاية أميركية.وفي الشهر الماضي، أعلنت السودان بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما ساعد في ظهور جيل جديد من المواطنين نسى الصراع العربي الإسرائيلي المحتدم، وفقا للمجلة.وتوقع ترامب، أن تنضم نحو 10 دول في الشرق الأوسط إلى معاهدات السلام مع إسرائيل، وقال "سنحقق السلام في الشرق الأوسط بدون دفع أي أموال أو سفك الدماء. من المؤكد توقيع 5 دول على اتفاقيات وأنا أعتقد أن 5 دول أخرى ستنضم إليها قريبا".وكانت وسائل الإعلام الكبرى قد أعلنت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، لكن ترامب يرفض الاعتراف بالنتيجة، ويسعى من خلال دعاوى قانونية لإثبات تزويرها.