عربي-دولي

مع نهاية ولايته. ترامب قدم "هدية لبايدن" في الشرق الأوسط

Lebanon 24
17-11-2020 | 21:00
A-
A+


Doc-P-766897-637412279844150923.jpg
Doc-P-766897-637412279844150923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مجلة فورين بوليسي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتبعت "سياسة ناجحة في الشرق الأوسط"، ونجحت في إنهاء افتراضات راسخة في المنطقة، ستساعد جو بايدن على تحقيق السلام في المنطقة، حال تسلمه منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأميركية. 

وأكدت المجلة، في تقرير لها، أن ترامب سيقدم هدية كبيرة لجو بايدن مع نهاية ولايته، حيث سيسلم له منطقة الشرق الأوسط أكثر استقرارًا مما كانت عليه قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى شبكة تحالف في المنطقة أقوى من تلك التي ورثها ترامب. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثيرين انتقدوا ترامب بسبب الانسحاب من الاتفاق النووي، وقالوا إن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، فإن واشنطن ستقف بمفردها ولن تكون قادرة على الحفاظ على عقوبات اقتصادية متعددة الأطراف، ولكن نجحت الإدارة الأميركية في دفع الشركات الأوروبية إلى الامتثال بتنفيذ العقوبات على طهران.

كمان أن الكثيرين أكدوا أن انسحاب واشنطن من الصفقة، سيدفع إيران نحو القنبلة، ولقد حاولت إيران في فعل ذلك، لكن لا يزال أمامها سنوات حتى تمتلك قنبلة نووية، ولقد أدى تخريب المنشآت النووية الإيرانية من قبل جهات استخباراتية غير معروفة في تأخير حصول طهران على القنبلة لسنوات، بحسب المجلة.

اتفاقيات السلام
وأشار التقرير إلى نجاح القوات الأميركية في قتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في غارة جوية في العراق في مطلع العام الجاري، وفشلت إيران في الرد على هذه العملية.

وأكدت الصحيفة أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، واستراتيجية الضغط القصوى التي اتبعتها، دفعت النظام الإيراني إلى إعلان رغبته للتفاوض مع أي إدارة أميركية قادمة، مضيفة أن طهران تأكدت أنها لا يمكنها تثبيت سعر العملة وحماية اقتصادها وشعبها من ويلات فيروس كورونا، دون تخفيف العقوبات الأميركية، وأدركت أن الطريق إلى الاقتصاد العالمي والنظام المالي يمر عبر واشنطن. 

كما نجحت إدارة ترامب في إنهاء الفرضية القائلة بان إسرائيل لا يمكنها الاندماج في الشرق الأوسط بدون التوسط على حل مع الفلسطينيين، فقد وقعت الإمارات والبحرين اتفاقية سلام مع إسرائيل في 15 أيلول في البيت الأبيض برعاية أميركية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت السودان بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما ساعد في ظهور جيل جديد من المواطنين نسى الصراع العربي الإسرائيلي المحتدم، وفقا للمجلة.

وتوقع ترامب، أن تنضم نحو 10 دول في الشرق الأوسط إلى معاهدات السلام مع إسرائيل، وقال "سنحقق السلام في الشرق الأوسط بدون دفع أي أموال أو سفك الدماء. من المؤكد توقيع 5 دول على اتفاقيات وأنا أعتقد أن 5 دول أخرى ستنضم إليها قريبا".

وكانت وسائل الإعلام الكبرى قد أعلنت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، لكن ترامب يرفض الاعتراف بالنتيجة، ويسعى من خلال دعاوى قانونية لإثبات تزويرها. 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-11-17
23:30 | 2020-11-17
23:00 | 2020-11-17
22:31 | 2020-11-17
22:30 | 2020-11-17
22:03 | 2020-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website