الدفاع الروسية تبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع الإنساني في سوريا وقره باغ

بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الوضع الإنساني في سوريا وناغورني قره باغ، وكذلك سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية: "تم بحث الوضع الإنساني في سوريا وناغورني قره باغ، ومكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، والوضع الحالي وآفاق التعاون بين وزارة الدفاع الروسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر".