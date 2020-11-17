وزيرة الدفاع الألمانية: بايدن قد يعيد النظر في خطط خفض القوات الأميركية بألمانيا

كشفت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قد يعيد النظر في خطط إجراء خفض كبير في عدد القوات الأمريكية في ألمانيا.

ونقل موقع "ذي إيكونوميك تايمز" عن الوزير الألمانية قولها: "سمعنا من الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية أنهم يهدفون إلى إعادة النظر في هذه الخطط باستفاضة شديدة". وتابعت "على الأقل هناك فرصة لتغيير الخطط. وسنرى ما إذا كان هذا يعني سحب هذه الخطط تماما أم مجرد تعديل أجزاء منها".

وكانت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب قد أعلنت خلال الصيف، سحب 12 ألف جندي من ألمانيا في إطار ما وصفته بإعادة انتشار "استراتيجي" لقواتها في أوروبا.

وسيعود 6400 جندي إلى بلدهم بينما سيتم توزيع باقي القوات على دول في حلف الناتو مثل إيطاليا وبلجيكا.