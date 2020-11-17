ستولتنبرغ: انسحاب متسرع للـ"ناتو" من أفعانستان سيكون "ثمنه باهظاً جداً"

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، من أن انسحاباً متسرعاً للحلف من أفغانستان سيكون "ثمنه باهظاً جداً" مع خطر تحول هذا البلد "مجدداً إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين" وذلك بعد الإعلان الأمريكي بهذا الشأن.

وقال ستولتنبرغ: "أفغانستان تواجه خطر التحول مجدداً إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين الذين يخططون وينظمون هجمات في بلداننا ويمكن أن يعلن تنظيم داعش مجدداً في أفغانستان "خلافة" الرعب التي خسرها في سوريا والعراق" وذلك رداً على رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سحب جنود أمريكيين منتشرين في أفغانستان.

وسبق أن أطلق ستولتنبرغ هذا التحذير أثناء اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في أواخر تشرين الاول. وكرّر زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل الاثنين حجج ستولتنبرغ، في تحذير للرئيس ترامب.