ألمانيا: بايدن قد يعيد النظر في خطط خفض عدد القوات الأميركية من البلاد

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، أن بايدن قد يعيد النظر في خطط أعلنت عنها إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب خلال الصيف لإجراء خفض كبير في عدد القوات الأميركية في ألمانيا.

وأضافت: "سمعنا من الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية أنهم يهدفون إلى إعادة النظر في هذه الخطط باستفاضة شديدة".

وتابعت قائلة: "على الأقل هناك فرصة لتغيير الخطط. وسنرى ما إذا كان هذا يعني سحب هذه الخطط تماما أم مجرد تعديل أجزاء منها".

وينتشر في ألمانيا حوالي 34500 جندي أميركي، إلا أن إدارة ترامب سعت إلى تخفيض العدد بمقدار 9500.