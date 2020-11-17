لجنة نوبل تدعو لحل النزاع في إثيوبيا بشكل سلمي

قالت اللجنة التي منحت رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد جائزة نوبل للسلام، الثلاثاء، إنها تشعر بالقلق الشديد من الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية ودعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف.

ولقي المئات حتفهم وفر الآلاف إلى السودان في ظل اتهامات بارتكاب فظائع منذ شن أبيي هجوماً عسكرياً قبل أسبوعين على زعماء تيغراي تحدوا سلطته.

وقال بيان صادر عن اللجنة التي نادراً ما يكون لها موقف مما يفعله الفائزون بجوائزها بعد حصولهم عليها: "تتابع لجنة نوبل النرويجية عن كثب التطورات في إثيوبيا وتشعر بالقلق الشديد".

وحصل أبيي على الجائزة في 2019 بعد السلام مع إريتريا إثر حرب مدمرة دارت رحاها بين 1998 و2000 وتبعتها مواجهة استمرت طويلاً على الحدود.

وأضاف بيان اللجنة: "تكرر اليوم ما سبق وقالته وهو أن مسؤولية جميع الأطراف الضالعة، أن تنهي العنف المتصاعد وأن تحل الخلافات والصراعات بالوسائل السلمية".