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بوريس جونسون يصف نقل صلاحيات إلى اسكتلندا بـ”الكارثة“

Lebanon 24
17-11-2020 | 23:59
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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن نقل صلاحيات من حكومة بلاده إلى اسكتلندا "كارثة"، وذلك في تعليق يعزز موقف القوميين في اسكتلندا المطالبين باستفتاء تشير استطلاعات الرأي إلى قدرتهم على الفوز فيه.

 

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فقد أشار 14 استطلاعاً للرأي في الآونة الأخيرة إلى أن أغلبية الاسكتلنديين يؤيدون الآن الاستقلال.

 

ونقلت وسائل إعلام عن جونسون في مكالمة بالفيديو يوم الجمعة مع نواب من شمال انكلترا من مقر حزب المحافظين، إن "تسليم الصلاحيات الذي طبقه توني بلير رئيس الوزراء السابق كان أكبر أخطائه وكارثة".

ولفت جونسون إلى أنه لا يرى داعياً لمنح حكومة اسكتلندا شبه الذاتية وبرلمانها الذي يسيطر عليه الحزب القومي الاسكتلندي المؤيد للاستقلال أي سلطات أخرى.

 

وفيما لم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء نفي لهذه التصريحات، انتهزت نيكولا ستيرغن رئيسة وزراء اسكتلندا وزعيمة الحزب الفرصة وقالت إن "التصريحات العلنية من جانب المحافظين عن تأييد نقل الصلاحيات توحي بالازدواجية".

 

ولفتت إلى أنّ "الاستقلال هو السبيل الوحيد لحماية البرلمان الاسكتلندي وتقويته".

 

وفي مؤشر على التوتر الذي أحدثته تصريحات جونسون في صفوف الاسكتلنديين المؤيدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة، أطلق دوغلاس روس زعيم المحافظين في اسكتلندا تصريحات تعارض ما قاله رئيس الوزراء.

 

وقال روس على تويتر: "نقل الصلاحيات لم يكن كارثة. بل كان استحواذ فكرة الاستفتاء الثاني على الدوام على الحزب القومي الاسكتلندي، قبل الوظائف والمدارس وأي شيء آخر، هو الكارثة".

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