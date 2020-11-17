فيسبوك يحجب منشورات عنصرية تطال كامالا هاريس

قام موقع "فيسبوك" بحجب مجموعة من المنشورات والتعليقات التي تتسم بالعنصرية ومعاداة المرأة بشأن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وأزالت الشركة المحتوى بعد تحذير من "BBCNews" بأن 3 مجموعات تنشر على صفحاتها بانتظام مواد تحرض على الكراهية.

وذكر "فيسبوك" أنه قام بإزالة 90% من خطاب الكراهية قبل الإبلاغ عنه. ووصفت إحدى هيئات مراقبة وسائل الإعلام الصفحات بأنها "مخصصة لترويج التشهير العنصري والمعادي للمرأة".

وعلى الرغم من أن الصفحات هي مواقع يجري فيها توجيه خطاب الكراهية بانتظام إلى نائبة الرئيس المنتخب، فإنّ "فيسبوك" أشارت إلى إنها لن تتخذ أي إجراء بشأن المجموعات نفسها.

وتضمنت الصفحات اتهامات بأن هاريس لم تكن مواطنة أمريكية، لأن والدتها من الهند ووالدها من جامايكا. كذلك، أشارت تعليقات أخرى إلى أنها (أي هاريس) لم تكن "سوداء بما يكفي" بالنسبة للديمقراطيين، فيما قال منشور آخر إنه يجب "ترحيلها إلى الهند".

وتضم إحدى الصفحات 4000 عضو، وأخرى 1200 عضو. ومع هذا، فقد أُزيلت مجموعة من الرسائل التي تحض على كراهية المرأة.