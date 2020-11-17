فرنسا تتجاوز عتبة مليوني إصابة كورونا!

تجاوزت فرنسا عتبة مليوني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، وفق ما افاد المدير العام للصحة جيروم سالومون.



واوضح سالومون، في مؤتمر صحافي، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ مليونين و36 ألفا و755، لافتا الى وجود "33 ألفا و500 مصاب بكوفيد-19 في مستشفيات البلاد".